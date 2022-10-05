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İzmir'de iki grup arasında köpek kavgası: Bir kişi cam şişe ile boğazından yaralandı

İzmir'de iki grup arasında köpek kavgası: Bir kişi cam şişe ile boğazından yaralandı
İzmir'de iki grup arasında köpek kavgası: Bir kişi cam şişe ile boğazından yaralandı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde bir parkta iki grup arasında köpeklere kötü davranılması konusu yüzünden tartışma çıktı. Yaşanan arbedede bir kişi cam şişesiyle boğazından yaralandı. Yaralı, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 23.15 sıralarında Karabağlar ilçesi Bahçelievler Mahallesinde bulunan Uğur Mumcu Parkında meydana geldi. İddiaya göre, Koray Yüksel (48) ile parkta bulunan ve yanlarındaki köpeklere kötü davrandığı öne sürülen bir grup arasında tartışma çıktı. Yaşanan arbedede bir kişi yerde bulduğu bir cam şişe ile Koray Yüksel'i boğazından yaraladı. 48 yaşındaki adam boğazından aldığı darbe sonrasında yere yığılırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Olayın 4 Ekim Hayvanları Koruma Gününde meydana gelmesi de dikkatlerden kaçmadı.

Akın Küçükkurt
 

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