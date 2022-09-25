İzmir'de iki kardeş arasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre olay, Konak ilçesi Kadifekale Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında çıkan tartışma sonuşu M.A. kardeşi Mahsun Acar'ı (27) boynundan ve kolundan bıçakladı.

Hastanede hayatını kaybetti

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde ağabeyi tarafından bıçaklanan Mahsun Acar'ın durumu ağır olduğu belirlendi. Ambulans ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mahsun A, burada doktorların tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Mahsun Acar'ın cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Akın Küçükkurt



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