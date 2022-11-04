İzmir'de iki servis aracı çarpıştı: 17 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde İzmir-Çanakkale karayolu üzeri kağıt fabrikası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.S. (60) idaresindeki 35S 95556 plakalı otobüs, aynı yönde gitmekte olan M.O. (36) idaresindeki 35 S02270 plakalı otobüse arkadan çarptı. Kazada araç sürücüleri yara almadan kurtulurken 17 yolcu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durun ağır olan A.T. (44) ve A.A. (48) isimli kadın işçiler, İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İsmail Hakkı Ergün - Nimet Ergün

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