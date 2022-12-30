İzmir'de inşaatın kule vinci devrildi: 5 ölü, 2 yaralı

Olay, saat 17.30 sıralarında Yeşilova Mahallesi Kamil Tunca Bulvarı yanında bulunan Bornova Otel'in inşaatında meydana geldi. İnşaatta bulunan vinçteki yükseltme çalışmaları sırasında, vincin bir kısmının henüz belirlenemeyen nedenden dolayı koptu. İnşaatın 21. katında bulunan vincin kabini ve bir bölümü büyük bir gürültüyle aşağı düşerken, olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, yaralanan vatandaşlara sağlık ekipleri müdahale etti. Vinç kabininin devrildiği yerde ise 5 kişinin cansız bedeninin bulunduğu öğrenildi.

Kazanın meydana geldiği bölgede çalışmalar sürerken, vinç kabinin devrildiği şantiye alanı ve parçalarının düştüğü caddede çalışmalar sürüyor.

Ali İhsan Çiftçi - Sinan Yeniçeri - Ali Gözeten- Muhammet Şerif Recepoğlu

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