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İzmir'de iş yerinde şüpheli ölüm

İzmir'de iş yerinde şüpheli ölüm
İzmir'de iş yerinde şüpheli ölüm

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde su dağıtım işletmesinde şoför olarak çalışan bir kişi iş yerinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 18.45 civarında Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir su dağıtım işletmesinde meydana geldi. İddiaya göre iş yerinde çalışanlar, su tankerine dolum yapıldığı esnada Ali Yağmur (61) isimli işçinin yerde hareketsiz yattığını fark etti. Durumun haber verilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından araç şoförü Ali Yağmur, ambulansla Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ali Yağmur, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Durumun şüpheli bulunması sebebiyle olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın Bektaş
 

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