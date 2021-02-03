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İzmir'de istinat duvarı büyük bir gürültüyle yıkıldı

İzmir'de istinat duvarı büyük bir gürültüyle yıkıldı
İzmir'de istinat duvarı büyük bir gürültüyle yıkıldı

İzmir’de etkili olan sağanak yağış nedeniyle sel felaketi meydana gelirken, Bornova ilçesinde bulunan dere yatağındaki istinat duvarı sabaha karşı büyük bir gürültüyle yıkıldı.

İzmir'de dün gece saatlerinde başlayan ve gün içerisinde etkisini göstermeye devam eden sağanak yağış sele dönüştü. Kent genelinde birçok noktada ev ve iş yerlerini su basarken derelerde taşkınlık meydana geldi. Bornova ilçesinde ise bu sabah saatlerinde dere kenarında buluna istinat duvarı büyük bir gürültüyle yıkıldı. İhbar üzerine gelen polis ekiplerince yıkılan istinat duvarının çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Derede akmaya devam eden su seviyesinin yüksekliği dikkatlerden kaçmazken, vatandaşlar yetkililerden çalışma yapılmasını talep etti.

Salih Yılmazsoy - Mustafa İç - Sefa Alper Temiz
 

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