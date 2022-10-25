İzmir'de istirahat raporu için para istediği ileri sürülen doktora ev hapsi

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki bir hekimin istirahat raporu için para istediği görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine inceleme başlatıldığını duyurarak, hekimin açığa alındığını ve adli makamlara bilgi verildiğini açıklamıştı.

Ev hapsi cezası

Bunun üzerine konuyla ilgili olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma çerçevesinde Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan doktor H.B.C., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. H.B.C., çıkarıldığı hakimlikçe, adli kontrol şartıyla ev hapsi cezasına çarptırıldı.

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