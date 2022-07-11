İzmir'de jandarma ekipleri 447 göçmen yakaladı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde 28 Haziran - 7 Temmuz tarihleri arasında Menderes, Çeşme, Seferihisar, Foça ve Karaburun ilçelerinde operasyon düzenledi.

Operasyon çerçevesinde 447 düzensiz göçmen ve 13 organizatör yakalanırken, kaçakçılıkta kullanılan 5 ticari taksi, 1 kamyonet, 2 bot, 2 bot motoru, 10 adet can yeleği, 30 litre benzin ve 1 otomobil jandarma ekipleri tarafından el konuldu.

Jandarma ekipleri tarafından yakalan 447 göçmen, adli ve idari işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

Akın Küçükkurt

