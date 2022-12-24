İzmir'de jandarmadan firari operasyonu: 10 firari zanlı yakalandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde hakkında yakalama kararı bulunan şahıslarla ilgili olarak çalışmalar gerçekleştirdi. Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordine ve talimatlar doğrultusunda, ilçe jandarma komutanlıkları ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, sorumluluk sahalarında yürütülen planlı çalışmalar sonucu 14 - 23 Aralık tarihlerinde operasyonlar gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlarda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö., H.K., A.S., F.K., E.G., Z.K., A.E., C.K., M.C. ve E.B. adlı 10 firari zanlı kıskıvrak yakalandı.

Ali İhsan Çiftçi



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.