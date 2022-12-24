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İzmir'de jandarmadan firari operasyonu: 10 firari zanlı yakalandı

İzmir'de jandarmadan firari operasyonu: 10 firari zanlı yakalandı
İzmir'de jandarmadan firari operasyonu: 10 firari zanlı yakalandı

İzmir'de jandarma ekipleri tarafından, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarileri yakalamaya yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, 10 zanlı yakalandı. Zanlılar adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde hakkında yakalama kararı bulunan şahıslarla ilgili olarak çalışmalar gerçekleştirdi. Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordine ve talimatlar doğrultusunda, ilçe jandarma komutanlıkları ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, sorumluluk sahalarında yürütülen planlı çalışmalar sonucu 14 - 23 Aralık tarihlerinde operasyonlar gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlarda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö., H.K., A.S., F.K., E.G., Z.K., A.E., C.K., M.C. ve E.B. adlı 10 firari zanlı kıskıvrak yakalandı.

Ali İhsan Çiftçi
 

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