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İzmir'de jandarmadan göçmen kaçakçılığı operasyonu: 19 olayda 343 göçmen yakalandı

İzmir'de jandarmadan göçmen kaçakçılığı operasyonu: 19 olayda 343 göçmen yakalandı
İzmir'de jandarmadan göçmen kaçakçılığı operasyonu: 19 olayda 343 göçmen yakalandı

İzmir'de 11-19 Eylül tarihleri arasında 8 ilçede 19 göçmen kaçakçılığı olayı meydana geldi. Bu olaylarda 343 düzensiz göçmen ve 6 organizatör jandarma ekiplerince yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilçe jandarma komutanlıkları ekiplerince 11-19 Eylül tarihleri arasında operasyonlar düzenlendi. Söz konusu tarihlerde Bayındır'da 1, Çeşme'de 4, Foça'da 2, Menderes'te 3, Menemen'de 2, Seferihisar'da 3, Selçuk'ta 1 ve Urla'da 3 olmak üzere toplam 19 göçmen kaçakçılığı olayı meydana geldi. Bu olaylarda 343 düzensiz göçmen ve 6 organizatör yakalandı. Olaylarda kullanılan 2 minibüs ve 2 otomobile ise el koyuldu. Yakalanan 343 düzensiz göçmen, adli ve idari işlemlerin ardından Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

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