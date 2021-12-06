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İzmir'de kaçak akaryakıt deposuna baskın: Binlerce litre ele geçirildi

İzmir'de kaçak akaryakıt deposuna baskın: Binlerce litre ele geçirildi
İzmir'de kaçak akaryakıt deposuna baskın: Binlerce litre ele geçirildi

İzmir'in Bornova ilçesinde polis ekiplerince bir depoya düzenlenen baskında 14 bin 635 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de kaçak akaryakıt deposuna baskın: Binlerce litre ele geçirildi - Tıkla İzle

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova ilçesinde bulunan bir depoda kaçak akaryakıt bulundurulduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından önceden belirlenen adrese 2 Aralık günü operasyon düzenleyen ekipler, 14 bin 635 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Olayla ilgili B.A. adlı şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Yapılan incelemede 10 suç kaydı bulunduğu öğrenilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ali İhsan Çiftçi - Akın Küçükkurt
 

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