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İzmir'de kaçak kazı yapan kişinin tarlasında 2 bin yıllık mozaik bulundu

İzmir'de kaçak kazı yapan kişinin tarlasında 2 bin yıllık mozaik bulundu
İzmir'de kaçak kazı yapan kişinin tarlasında 2 bin yıllık mozaik bulundu

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kaçak kazı yapan bir kişinin tarlasında 2 bin yıllık Roma dönemine ait olduğu düşünülen mozaik ele geçirildi. Olayla ilgili tarla sahibi gözaltına alındı.

İzmir'de kaçak kazı yapan kişinin tarlasında 2 bin yıllık mozaik bulundu - Tıkla İzle

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, A.B. adlı bir kişinin ilçede bulunan tarlasında tarihi eser sakladığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adrese operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda, M.S. 1'inci yüzyıla ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mozaik ele geçirildi. Olayla ilgili tarla sahibi A.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ali İhsan Çiftçi
 

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