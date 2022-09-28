İzmir'de kaçak kazı yapan kişinin tarlasında 2 bin yıllık mozaik bulundu

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, A.B. adlı bir kişinin ilçede bulunan tarlasında tarihi eser sakladığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adrese operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda, M.S. 1'inci yüzyıla ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mozaik ele geçirildi. Olayla ilgili tarla sahibi A.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ali İhsan Çiftçi



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