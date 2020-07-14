İzmir'de kadın cinayeti: Eski eşini bıçakla öldürdü

Edinilen bilgiye göre olay Seferihisar Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yeri önünde meydana geldi. Sultan K. (32) isimli kadın, iş yerinin önünde bir süre önce boşandığı eski eşi Erdal D. (37) ile karşılaştı. Eski koca burada ayrıldığı eski eşiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası Erdal D. yanında taşıdığı bıçağı talihsiz kadına sapladı. Aldığı bıçak darbesiyle yere yığılan Sultan K.'yi gören çevre sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Sultan K.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sağlık ekipleri tarafından Seferihisar Devlet Hastanesine kaldırılan talihsiz kadın, ameliyata alındı.Sultan K., burada doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Eski eşini bıçaklayarak olay yerinden kaçan Erdal D. ise, kısa süre sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ali İhsan Çiftçi

