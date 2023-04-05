İzmir'de kamyonla tır çarpıştı: 1 ölü

Kaza, Maltepe-Seyrek Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seyrek'ten Menemen yönüne seyir haline bulunan Ö.Ç. idaresindeki 35 MPK 54 plakalı 50 NC Fiat marka kamyon, karşı yönde gelen Oktay Dinçer (46) yönetimindeki 35 LL 961 plaka sayılı tırla çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ayhan Ederoğlu

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