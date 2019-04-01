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İzmir'de kazanan Fenerbahçe oldu

İzmir'de kazanan Fenerbahçe oldu
İzmir'de kazanan Fenerbahçe oldu

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 24. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Pınar Karşıyaka’yı 81-88 mağlup etti.

İzmir Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonunda oynanan müsabakaya her iki takım taraftarları da yoğun ilgi gösterdi. Sarı-lacivertliler, Walker'ın periyot sona ererken bulduğu üç sayıya rağmen ilk çeyreği 17-15 önde tamamladı. Konuk takım ikinci periyoda 5-0'lık seriyle başladı. Fenerbahçe Ülker, Datome ve Sinan'ın sayılarıyla farkı 11 sayıya kadar yükseltti (21-32).

Kendine gelen Pınar Karşıyaka, dışarıdan bulduğu sayılarla devrenin bitimine 2 dakika kala farkı 1'e indirdi (36-37). Konuk takım, süre sona erdiği sırada Guduric ile çok uzak mesafeden bir üçlük buldu ve soyunma odasına (46-39) önde girdi. Üçüncü periyoda da iyi başlayan konuk takım, aradaki farkı koruyarak periyodu önde noktaladı (56-63). Final periyodunda da farkı koruyan Fenerbahçe Ülker, İzmir'den galibiyetle döndü. 

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Aytuğ Ekti, Halil Baldemir, Alper Özgök

Pınar Karşıyaka: Berk 11, Henry 8, Birkan 11, Erdi 3, Marei 19, Egemen 4, İlkan 4, Tayfun, Walker 21,
Başantrenör: Dirk Bauermann

Fenerbahçe Beko: Ali Muhammed, Green 14, Kalinic 18, Ahmet 7, Melih 6, Sinan 9, Datome 5, Guduric 20, Melli 9,
Başantrenör: Zeljko Obradovic

1. periyot: 15-17 (Fenerbahçe Ülker lehine)
Devre: 39-46 (Fenerbahçe Ülker lehine)
3. periyot: 56-63 (Fenerbahçe Ülker lehine)

Tolga Tahçı 

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