İzmir'de kazanan yok!

Spor Toto 1. Lig 17. hafta kapanış mücadelesinde Altınordu, Bornova Stadı'nda ağırladığı rakibi Giresunspor'la 0-0 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

6. dakikada Sefa'nın yaptığı ortada kaleci Kayacan'ın yumruklayarak uzaklaştırdığı topu önünde bulan Alican gelişine şutunu çekti. Giresunspor savunması topa çizgide müdahale ederek mutlak golü önledi.

24. dakikada Id Azza'nın ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Erce kornere çeldi.

30. dakikada Altınordu'nun sol kanattan geliştirdiği atakta Yusuf ortasını yaptı. Ortayla buluşan Kadir'in kafayla yaptığı vuruş direğe takıldı.

52. dakikada Kerim'in yaptığı ortayla kale önünde buluşan Muhammed topu autta attı.

53. dakikada Alican'ın ara pasıyla ceza sahası içinde topu önünde bulan Yusuf şutunu çekti. Kaleci Kayacan kapattığı köşede gole izin vermedi.

69. dakikada korner çizgisinde rakibini çalımlayarak geçen Muhammed'in, pasıyla penaltı noktasında buluşan Anıl'ın vurduğu top auta çıktı.

87. dakikada Anıl'ın uzaktan vurduğu şut kaleci Kayacan'da kaldı.

Stat: Bornova

Hakemler: Emre Malok, Cemal Bingül, Vural Gül

Altınordu: Erce, Kerim, Sinan, Hasan, Yusuf, Berkay Samancı, Alican (David Deniz dk. 57), Muhammed, Berkay Görmez (Hüseyin Atakan dk. 78), Sefa, Kadir (Anıl dk. 46)

Yedekler: Erhan, Ali, Mehmet Enes, Recep

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Giresunspor: Kayacan, Uğur, Emre, Çağlar, Hüsamettin, Alperen, Ferhat, Husmani, Volkan, Id Azza (Dauda dk. 86 ?), Bahadır (Kağan dk. 90 ?)

Yedekler: Anıl, Sery, Saruhan, Ahmet, Atakan,

Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar

Sarı Kartlar: Berkay (Altınordu), Id Azza, Husmani (Giresunspor)

Nazmi Can Arslan

