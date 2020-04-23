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İzmir'de kırmızı ışıkta cinayet

İzmir'de kırmızı ışıkta cinayet
İzmir'de kırmızı ışıkta cinayet

İzmir'in Narlıdere ilçesinde bir kişi, aracıyla kırmızı ışıkta beklediği esnada, kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahla vuruldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay dün 19.30 sıralarında Mithatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Oktay Yıldız isimli şahıs yolda kırmızı ışıkta beklediği esnada bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. 4 el ateş ederek Yıldız'ı yaralayan şahıs hızla olay yerinden kaçtı.

Hastanede hayatını kaybetti

Arabasının içinde silahlı saldırıya uğrayan Oktay Yıldız, çevredeki diğer vatandaşlar tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yıldız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Oktay Yıldız'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri Yıldız'ı vuran şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ali İhsan Çiftçi
 

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