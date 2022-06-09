İzmir'de konut, ticaret, turizm alanı arsalarına yoğun ilgi

Konut, ticaret, turizm alanlarının olduğu İzmir'in Bornova, Buca, Çeşme, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karşıyaka, Kemalpaşa, Menderes, Torbalı ve Urla ilçelerindeki arsalar, yüzde 25 peşinat, 24 ay vade imkanı ile satışa sunulurken, tapu ve KDV masrafından muaf olması yatırımcıya kolaylık sağlıyor. Taşınmazların satışında sunulan vade imkanında kanuni faiz yüzde 9 ile vade yapılması taşınmazları daha cazip hale getiriyor. Bakanlığın düzenlediği bu yatırım fırsatı çerçevesinde İzmir'de toplam 162 konut ve ticari arsa 14 Haziran Çarşamba günü açık artırma ile satışa çıkarılacak. Arsa sahibi olmak isteyen yatırımcılar, İzmir ve Ankara'da düzenlenecek olan açık artırmaya online katılım da sağlayabilecek.

Arsalardan elde edilen gelir, kentsel dönüşüm ve konut projelerine aktarılacak

Bakanlık, 32 ilde satışa çıkarılan arsalardan elde edilen geliri, kentsel dönüşüm ve konut projelerine aktarılmasını sağlayarak konut sorununa çözüm üretecek. Açık artırmada arsa sahibi olan yatırımcılar, arsa bedelini peşin ödemeleri halinde yüzde 20 indirim alarak daha az ödeme yapabilecek. Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası AŞ tarafından yürütülecek. Başvurular ve teminatlar bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek. Satış şartları ve detaylı bilgi için www.emlakmüzayede.com.tr adresi ziyaret edebiliyor.