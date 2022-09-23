İzmir'de korku dolu anlar, benzin döküp çocuklarını yakmaya kalkıştı

Olay, bugün öğle saatlerinde Ilıca Mahallesi Prof. Dr. Türkan Saylan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede seyyar olarak balık satıcılığı yapan R.E., şikayet üzerine zabıta ekiplerinin para cezası kesmesine sinirlendi.

Bunun üzerine R.E., yanında bulunan iki çocuğu ve kendisinin üzerine benzin döktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü Savaş Şimşek de olay yerine geldi. Elinde sallama olarak tabir edilen döner bıçağı da bulunan saldırgan, kendisine yardım etmek isteyenleri çevresine yaklaştırmadı.

Ali İhsan Çiftçi

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