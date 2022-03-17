İzmir'de korkunç kaza: Emniyet şeridindeki tıra ok gibi saplandı

Kaza saat 15.00 sıralarında, İzmir Çeşme Otoyolu, Güzelbahçe kavşağı yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İzmir'den Çeşme istikametine seyir halinde olan Özcan Bakoğlu (46) idaresindeki 35 CSA 13 plakalı Nissan marka otomobil, Fuat Ö. (40) idaresindeki 35 ZU 732 plakalı ve 35AGB 444 dorse plakalı çöp tırına arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, tırın dorsesine adeta ok gibi saplandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücü hayatını kaybetti

İtfaiye ekipleri tarafından otomobilde sıkışan sürücü Özcan Bakoğlu, sıkıştığı yerden çıkartılırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza esnasında arıza yaptığı öğrenilen dorsenin altında tamir işlemi yapan Ali T. (57) ise yaralı olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Ali T.'nin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Sevenleri yasa boğuldu

Öte yandan bir çocuk babası ve Narlıdere ilçesinde balık restoranı işletmecisi olduğu öğrenilen Özcan Bakoğlu'nun ölümü sevenlerini yasa boğdu. Bakoğlu'nun cenazesi, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Ali İhsan Çiftçi

