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İzmir'de korkutan hortum kamerada

İzmir'de korkutan hortum kamerada
İzmir'de korkutan hortum kamerada

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında meydana gelen hortum panik oluşturdu. Deniz üzerinde oluşan hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İzmir'de korkutan hortum kamerada - Tıkla İzle

Hortum bugün Alaçatı Mahallesi Mersin Koyu'nda meydana geldi. 2 gün boyunca zaman zaman etkili olan sağanak yağışın ardından bölgede hortum oluştuğu gözlendi. Hortum herhangi bir zarara neden olmadan etkisini kısa sürede yitirirken, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Hortumun kıyıya yakın bir yerde görülmesi kısa süreli paniğe yol açtı.

Ali İhsan Çiftçi

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