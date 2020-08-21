İzmir'de korkutan orman yangını

Menderes ilçesine bağlı kırsal Çile Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık arazide henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangının başlamasının ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 6 arazöz ile yangına müdahale edildiği öğrenildi.

Yangın, ekiplerin başarılı müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmalarının yapıldığı bildirildi.

Geçtiğimiz haftalarda da aynı bölgede yangın çıkmış ve yaklaşık 400 hektarlık alan kül olmuştu.

Ali İhsan Çiftçi

