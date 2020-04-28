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İzmir'de korkutan yangın

İzmir'de korkutan yangın
İzmir'de korkutan yangın

İzmir’in Konak ilçesinde 4 katlı bir binanın zemin katında çıkan yangının ardından büyük panik meydana geldi. Yangında itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan ve dumandan etkilendiği öğrenilen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre yangın saat 23.00 sıralarında Şehit Nihat Bey Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın zemin katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüyünce daireyi alev aldı. Yangını gören çevre sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangın esnasında dairede bulunan Mehmet Akif Konutçu(68)'yu dışarı çıkarttı. Dumandan etkilendiği düşünülen Konutçu, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Konutçu'nun tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Ev kullanılamaz hale geldi

Öte yandan itfaiye ekipleri yaptığı çalışmalar ile yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sebebiyle zemin kattaki daire kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

Ali İhsan Çiftçi


 

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