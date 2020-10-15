İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmir'de korona virüs salgınına karşı yeni kararlar!

İzmir'de korona virüs salgınına karşı yeni kararlar!
İzmir'de korona virüs salgınına karşı yeni kararlar!

İzmir Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan yeni kararlar duyuruldu.

İzmir Valiliği sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında toplandı. Hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda alınan tedbirlere ilave bazı kararlar yürürlüğe girdi.

Konaklama Tesislerinde Uygulanacak ve Standartlar ve Tedbirler konulu genelgeye göre; 50 oda ve üzeri tüm konaklama tesislerince (belediye veya il özel idaresi ruhsatlılar dahil) alınması zorunlu olan ‘Güvenli Turizm Sertifikası' 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren 30 oda ve üzeri konaklama tesislerince de (belediye veya il özel idaresi ruhsatlılar dahil) alınması zorunlu hale getirildi.

Ayrıca, Covid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında sağlık kurum ve kuruluşlarında staj yapan/yapacak öğrencilerin stajlarının yüz yüze eğitim yapılıncaya kadar ertelenmesine karar verildi.

İzmir otogarında bulunan polis denetim noktalarına, yurt içinde seyahat için otobüs bileti satın almak isteyen yabancı kişilerin geçerli seyahat belgesi, Türkiye Cumhuriyeti yetkili makamlarından verilmiş yabancı kimlik kartı, ikamet izni veya geçerli yol izin belgelerinin kontrolünün sağlanması amacıyla gerekli sorgulama/doğrulama yetkisi verilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.