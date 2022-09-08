İzmir'de kurtuluş yıl dönümü için hazırlanan platform çöktü: 1 kişi yaralandı

İzmir'in Yunan işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlamaları için sahne alacak Tarkan konseri öncesi kurulan dev platform büyük bir gürültüyle yıkıldı. 1 kişinin hafif yaralandığı olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, korku dolu anlara şahit olan vatandaş Süleyman Yunus Pirvan, “Platform çökerken buradaydım, diğer sahneyi inceledik sonra buraya doğru geliyorduk yolun ortasında çatının çökmesi ile beraber sahnenin aşağı doğru çöktüğünü gördüm.Çığlık sesi falan da gelmedi duymadım” diye konuştu.

Yıkılan platform hakkında sosyal medya üzerinden açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Tarkan'ın sahne alacağı konser alanında yaşanan kaza için çok üzgünüz. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmaması ile teselli buluyoruz. Konserle ilgili tekrar bilgilendirme yapacağız” açıklamasında bulundu.

İlk belirlemelere göre yıkılan platformda o an çalışan yaklaşık 40 kişinin olduğu belirtildi. Öte yandan, yıkılan platformun kaldırılması için bölgeye vinç ekipleri yönlendirildi.

Megastar Tarkan: “Konserin gerçekleşmesi için elimizden ne gelirse yapacağız”

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde Tarkan'ın vereceği konser öncesi kurulan platform büyük bir gürültüyle çöktü. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan ünlü sanatçı Tarkan, “İzmir'e giderken sahnemin yıkıldığı haberini aldım. Çok üzüldüm ama can kaybı ve yaralı olmamasına çok sevindim. Bu konserin gerçekleşmesi için elimizden ne gelirse yapacağız” ifadelerini kullandı.

İzmir'in Yunan işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde 9 Eylül tarihinde Cumhuriyet Meydanında sahne alacak olan ünlü sanatçı Tarkan'ın vereceği konser öncesi kurulan dev platform dün akşam saatlerinde büyük bir gürültüyle yıkıldı. Facianın eşiğinden dönülen olayın ardından adrese çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, 1 kişinin hafif yaralandığı öğrenildi.

“Herkese çok geçmiş olsun”

Yaşanan olayın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan ünlü sanatçı Tarkan, “İzmir'e giderken sahnemin yıkıldığı haberini aldım. Çok üzüldüm ama can kaybı ve yaralı olmamasına çok sevindim. Emek veren herkesin ve ekip arkadaşlarımın iyi olduğunu bilmek beni çok mutlu etti. Herkese çok geçmiş olsun. Bu arada ben yoldayım. İzmir'e gidiyorum. Bu konserin gerçekleşmesi için elimizden ne gelirse yapacağız” ifadelerine yer verdi.