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İzmir'de kuyumcu soygunu

İzmir'de kuyumcu soygunu
İzmir'de kuyumcu soygunu

İzmir’in Konak ilçesinde meydana gelen olayda kuyumcu dükkanın kepenklerini kırarak içeri giren hırsızlar, alarm çalınca kaçtı.

Olay, saat 04.00 sıralarında Tarihi Kemeraltı Çarşısı Anafartalar Caddesinde bulunan bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, olay yerine otomobil ile gelen 4 şüpheli, dükkanın kepenklerini kırarak içeri girdi. Kepenklerin kırılması nedeniyle alarm sistemi devreye girince şüpheliler hızlıca geldikleri otomobil ile olay yerinden kaçtı. Alarm sisteminin devreye girmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri çalışma başlattı. Başlatılan çalışma kapsamında bölgede bulunan güvenlik kameraları incelemeye alınırken, olay yeri inceleme ekipleri iş yerinde parmak izi çalışması yaptı.
Öte yandan, iş yerinden altın veya para alınıp alınmadığı yapılacak sayımın ardından belli olacağı belirtildi.  

Nazmi Can Arslan

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