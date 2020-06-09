İzmir'de kuyumcuyu soymaya çalışan şüpheli sert kayaya çarptı

Olay, saat 17.00 sıralarında Sakarya Caddesi üzerindeki bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, yüzünü kapüşonla gizleyerek iş yerine gelen M.B. (29) isimli bir şahıs, Hasan S.'nin sahibi olduğu kuyumcu dükkanına girdi. Elindeki silahı Hasan S.'ye doğrultan M.B., tezgahtaki altınları istediğini söyledi. Kuyumcu Hasan S. ise M.B.'ye "Gel kendin al" dedi. Bunun üzerine tezgaha yönelen M.B., üç bileziği aldığı sırada hamle yapan Hasan S., şüphelinin silahını aldı ve ikili arasında arbede çıktı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede giden Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli şahıs, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine sevk edildi.

Aynı kuyumcu daha önce de soygunu engellemiş

Öte yandan aynı kuyumcuya 2003 yılında yine bir gasp girişimi olduğu ancak Hasan S.'nin, gaspçıyı elindeki silahı alarak etkisiz hala getirdiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Soygun girişimi ve arbede güvenlik kamerasında

Kuyumcudaki gasp girişimi, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Hasan S., bir başka müşteriyle ilgilenirken içeri giren M.B.'nin silahını çıkardığı ardından da Hasan S.'nin silahı aldığı ve arbede çıktığı görüldü.

Ali İhsan Çiftçi - Sinan Yeniçeri

