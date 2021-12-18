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İzmir'de maden ocağında kısmi göçük

İzmir'de maden ocağında kısmi göçük
İzmir'de maden ocağında kısmi göçük

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Kınık ilçesinde meydana gelen kısmi maden göçüğünde 22 kişinin hafif yaralandığını açıkladı.

İzmir’de maden ocağında kısmi göçük - Tıkla İzle

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Kınık ilçesinde meydana gelen kısmi maden göçüğüne ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Kınık ilçemizde meydana gelen kısmi maden göçüğünde maden tümüyle tahliye edilmiş olup, göçük altında kalan vatandaşımız yok. Vefat eden veya ağır yaralı vatandaşımız yok. Bir kısmı ayaktan tedavi olmak üzere Kınık ve Soma Devlet Hastanelerinde 22 vatandaşımız hafif yaralıdır." ifadelerini kullandı.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI FATİH DÖNMEZ: 'CAN KAYBIMIZ YOK'

İzmir'in Kınık ilçesinde bir kömür madeni işletmesinde meydana gelen göçük hakkında sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Maden ocağındaki bütün işçilerimiz tahliye edildi. Madende güvenlik önlemleri alındı. Ekiplerimiz koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. İzmir Kınık'taki maden ocağında meydana gelen kısmi göçükte yaralanan madenci kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Can kaybımız yok. 22 madencimiz hafif yaralı, yaralılarımız bölge hastanelerinde tedavi altına alındı” dedi.

 

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