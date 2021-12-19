İzmir'de maden ocağında patlama sonrası kısmi göçük

Olay, saat 21.00 sıralarında Kınık ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş.'ye ait kömür ocağında patlama meydana geldi. Grizu patlaması olduğu belirtilen olay sonrası İzmir ve Manisa'dan sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Maden ocağı tahliye edildi

Adrese gelen AFAD ve itfaiye ekiplerince maden ocağı hızlı bir şekilde tahliye edildi. Olayda hafif şekilde yaralanan 45 işçi, adreste hazır şekilde beklemekte olan sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan işçiler, ardından ambulanslar ile çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hastanelerde tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, olayı duyan yaralıların yakınları ise hastanelere akın etti.

Maden ocağının bulunduğu noktada yetkililerce geniş güvenlik önlemleri alınırken, ekiplerin koordineli bir şekilde çalışmalarının sürdürüyor.

Öte yandan, Kınık Cumhuriyet Başsavcılığının maden ocağından meydana gelen göçük ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Bakan Koca: 'Yaralı sayısını 45 olarak düzeltiyoruz'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'in Kınık ilçesinde bir maden ocağından yaşanan göçük hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Koca, “İzmir Kınık'ta bir maden ocağında yaşanan göçük olayında yaralanan 18 kişi Kınık, 6 kişi Bergama, 21 kişi Soma Devlet Hastanesinde tedavi altındadır. Yaralı sayısını 45 olarak düzeltiyoruz. Olay yerinde 14 Ambulans, 2 UMKE Timi ile toplam 48 sağlık personeli görevlendirilmiştir” ifadelerini kullandı.

İsmail Hakkı Ergün - Levent Aydın - Mehmet Kalay

