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İzmir'de makilik alan yangınına müdahale sürüyor

İzmir'de makilik alan yangınına müdahale sürüyor
İzmir'de makilik alan yangınına müdahale sürüyor

İzmir’in Urla ilçesine bağlı Balıklıova Mahallesi yakınlarında başlayan makilik orman yangınına 3 uçak ve 1 helikopterle müdahale ediliyor.

İzmir’de makilik alan yangınına müdahale sürüyor - Tıkla İzle

Urla ilçesi Balıkova Mahallesi yakınlarında saat 14.45 sıralarında makilik bir alanda yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı.

Bölgeden yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine yangına 1 helikopter, 7 arazöz, 1 dozer ve 1 yer ekibi sevk edildi.

Yangının çıktığı bölgede kara ulaşımının kısıtlı olması sebebiyle daha sonra Rusya'dan gelen 2 uçak ile de müdahale edilmeye başlandı.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken bölgede devam güçlü poyraz, söndürme çalışmaları güçleştiriyor.

Cenk Özen - Salih Yılmazsoy - Sinan Yeniçeri
 

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