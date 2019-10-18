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İzmir'de mermer taşıyan yük treni devrildi

İzmir'de mermer taşıyan yük treni devrildi
İzmir'de mermer taşıyan yük treni devrildi

İzmir’in Konak ilçesinde mermer taşıyan konteyner yüklü yük treni devrildi.

İzmir’de mermer taşıyan yük treni devrildi - Tıkla İzle

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Halkapınar Mahallesi Şehitler Caddesi'nde bulunan tren hattında meydana geldi. İddiaya göre, Halkapınar istikametinden Denizli'nin Sarayköy içesi istikametine gitmekte olan mermer yüklü tren henüz belirlenemeyen sebepten dolayı devrildi. 7 vagonlu konteyner taşıyan yük treninin raylardan çıkmasından dolayı gerçekleşen kazada makinistin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda yetkili yönlendirildi. İhbar üzerine gelen polis ekiplerince yol trafiğe kapatılırken, devrilen vagonların olay yerinden kaldırılması için vinç yardımı istendi.

Öte yandan, gerçekleşen kazada yaralı olmaması teselli oldu.

Mustafa İç

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