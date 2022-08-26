İzmir'de metrekareye 35,4 kilogram yağış düştü

İzmir'de bugün sabah saatlerinde etkili olan ve yaklaşık 2 saat süren gök gürültülü sağanak yağış hayatı felç etti. Buca, Karabağlar, Konak ilçelerinde birçok cadde ve sokak adeta göle dönerken, vatandaşlar ve trafikte bulunan sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı ev ve iş yerlerinde de su baskınların olduğu sağanağın ardından ekipler suların tahliye edilmesi için yoğun çaba sarf etti.

Kuzey ilçeler yağmura doydu

Öte yandan, Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, kentte bugün bölgesel olarak etkili olan gök gürültülü sağanak yağıştan en çok kentin kuzey ilçeleri etkilendi. Yaklaşık 2 saat süren yağışlarda Bergama'da metrekareye düşen yağış miktarı 35,4 kilogram, Aliağa'da 34,8 kilogram, Konak ve Menderes'te ise 22,4 kilogram olarak ölçüldü.

Ali Gözeten

