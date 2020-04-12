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İzmir'de meydanlar güvercinlere kaldı

İzmir'de meydanlar güvercinlere kaldı
İzmir'de meydanlar güvercinlere kaldı

Korona virüs salgınına yönelik 31 şehirde alınan 2 günlük sokağa çıkma yasağının ikinci gününde İzmir’de caddeler ve sokaklar sessizliğe büründü. İzmir’in kalbi olan Konak Meydanı da güvercinlere kaldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen genelgeyle İzmir'in de yar aldığı 31 şehirde 48 saat süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın ilan edilmesinden sonra yaklaşık 5 milyon nüfusu olan il sessizliğe büründü. İzmir'in en kalabalık meydanlarından olan Konak Meydanı da bu sessizlikten payını aldı. Tarihi İzmir Saat Kulesi'nin bulunduğu meydan güvercinlere ve sokak hayvanlarına kaldı. Meydanda bulunan güvercinler, İzmir Büyükşehir Belediyesi görevlileri tarafından belirli aralıklarla yem verilerek beslendi.

Polis ekipleri, yasağın ikinci gününde kentin birçok yerinde olduğu gibi trafiğin normal zamanlarda yoğun yaşandığı Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda da uygulama yaptı. Ekipler, yoldan geçen araçları durdurarak çalışma belgesi sordu. Özel izinli olan ve yasaktan muaf olan araçların geçişine izin verilirken, sokağa çıkma yasağına riayet etmeyen vatandaşlara 3 bin 150 lira idari para cezası kesildi.

Salih Yılmazsoy - Halil Karahan
 

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