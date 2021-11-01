İzmir'de minibüs traktör römorkuna çarptı: 3 yaralı

Kaza, dün akşam saatlerinde Göçbeyli yolu Apanlı Çeşme mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, İ.K., idaresindeki 10 BDS 11 plakalı minibüs, zeytinyağı fabrikasına eşi Ş. G ile gitmekte olan M.G. yönetimindeki traktörün römorkuna arkadan çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen jandarma ekiplerince, traktörden yola saçılan zeytinyağlarından dolayı kayganlaşan zeminde yeni bir kaza olmaması için geniş güvenlik önlemleri alınırken, ağır yaralı durumdaki traktör sürücüsü M.G., eşi Ş.G. ve minibüste bulunan yabancı uyruklu yaralı kadın yolcu D.T. ambulansa alınarak Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı Ş.G. ve D.T.'nin durumlarının iyi olduğu, durumu ağır olan M.G.'nin ise hastanedeki tedavisinin ardından İzmir'e sevk edildiği öğrenildi.

Öte yandan, kazayı duyan yaralıların yakınları hastaneye akın ederken, olayla ilgili jandarma ekiplerince başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.