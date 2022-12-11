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İzmir'de mobilya atölyesinde korkutan yangın !

İzmir'de mobilya atölyesinde korkutan yangın !
İzmir'de mobilya atölyesinde korkutan yangın !

 İzmir’in Torbalı ilçesinde mobilya atölyesinde çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu söndürüldü.

İzmir’de mobilya atölyesinde korkutan yangın ! - Tıkla İzle

Yangın, saat 03.20 sıralarında Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi Sazyolu Sokak'ta bulunan mobilya atölyesinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yağın söndürülürken, iş yerinde maddi hasar oluştu. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
 

Akın Küçükkurt - Doğukan Türkmen
 

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