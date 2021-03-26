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İzmir'de mobilya atölyesinde korkutan yangın

İzmir'de mobilya atölyesinde korkutan yangın
İzmir'de mobilya atölyesinde korkutan yangın

İzmir’in Buca ilçesinde bulunan 3 katlı mobilya atölyesinde çıkan yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi ile söndürülürken, yangında maddi hasar meydana geldi.

İzmir’de mobilya atölyesinde korkutan yangın - Tıkla İzle

Yangın, gece saatlerinde Karabağlar Sanayi Sitesi 641/1 Sokak'ta bulunan 3 katlı mobilya atölyesinde meydana geldi. Devriye görevinde bulunan polis ekipleri, mobilya atölyesinden alevlerin yükseldiğini görünce durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra 110 AKS de sevk edildi. Atölye önünde bulunan kerestelerin ve içeride bulunan malzemelerin yanması ile birlikte ilk iki kat alevlere teslim oldu. Yoğun dumanların oluştuğu yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin sonunda kontrol altına alınarak söndürüldü.
Öte yandan, yangında maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mustafa İç
 

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