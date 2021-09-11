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İzmir'de mobilya atölyesinde yangın

İzmir'de mobilya atölyesinde yangın
İzmir'de mobilya atölyesinde yangın

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bulunan bir mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin etkili çalışması sonucu söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı yangında, alevlere teslim olan atölyede maddi hasar meydana geldi.

İzmir'de mobilya atölyesinde yangın - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 23.00 sıralarında Karabağlar Mahallesi 5764 sokakta bulunan iki katlı bir mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi.

Atölyeden yükselen dumanları gören mahalle sakinleri, durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının çıktığı atölyenin bulunduğu sokağa şerit çeken polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.

Atölyeden dumanlar ve alevler yükselirken, atölyenin yanındaki 3 katlı apartman da yangının sıçrama tehlikesine tedbir olarak boşaltıldı.

Maddi hasar meydana geldi

Öte yandan yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. İlk incelemede meydana gelen olayda can kaybının yaşanmadığı öğrenilirken, maddi hasarın meydana geldiği belirlendi.
Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Ali İhsan Çiftçi
 

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