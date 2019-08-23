İzmir'de motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, kaza, İzmir-Eski Foça kara yolu Ilıpınar Mahallesi'nde meydana geldi. S.K. (68) idaresindeki 35 PME 90 plakalı hafifi ticari kamyonet, Muhammet Ceviz (22) idaresindeki 35 JU 453 motosiklet ile Ilıpınar Mahallesi içinde bir benzinlik önünde çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Muhammet Ceviz, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Menemen Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ceviz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan S.K.'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İsmail Hakkı Ergün