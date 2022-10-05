İzmir'de mülk sahipleri 25 yıldır arsalarından geçen yola tel çit çektirdiler

Olay, Egemenlik Mahallesi Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi karşısında bulunan Aydınlık Caddesi'nde meydana geldi. 25 yıldır 30 hektarlık arazilerinin mahkeme kararıyla tespit ettirdikleri 370 metrekaresinin İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bornova Belediyesince haksız bir şekilde yol ve kaldırım olarak işgal edildiği gerekçesiyle mülk sahiplerince dün akşam saatlerinde 8 metrelik yolun 5 buçuk metresine tel çit çektirildi.

“370 metrekarelik bir alan plan tadilatı yapılmayarak kamulaştırılmıştır”

Müvekkilimize ait parselinde içerisinde yer aldığı yaklaşık olarak 30 hektarlık alanın plan tadilatları maalesef kanuna ve yönetmeliklere aykırı bir şekilde yapılmıştır diyen Av. Ömer Talha Oğan, “Planın uygulanabilirliği yoktur. Zira İmar Kanunu'nun 18.maddesi uyarınca imar uygulamasına giren bir parselden en fazla yüzde 45 oranında DOP (düzenleme ortaklık payı) kesintisi yapılabilir. Müvekkillerimizin de parselinin bulunduğu bu 30 hektarlık alanın mevcut durumdaki imar planları uygulandığı takdirde yaklaşık yüzde 60 oranında bir DOP oranı çıkmaktadır. Birincisi bölgeyi ilgilendiren bir plan sorunudur. İkinci ise müvekkillerimizin parsellerine Bornova Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda olan yola fiili olarak el atılmış durumdadır. Mahkeme kararıyla tespit ettirdiğimiz yaklaşık 370 metrekarelik bir alan Bornova Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesince herhangi bir kamulaştırma bedeli ödenmeyerek ve herhangi bir şekilde plan tadilatı yapılmayarak kamulaştırılmıştır” dedi.

Mustafa İç

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