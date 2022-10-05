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İzmir'de müzisyenler bir hafta boyunca istek parça kabul etmeyecek

İzmir'de müzisyenler bir hafta boyunca istek parça kabul etmeyecek
İzmir'de müzisyenler bir hafta boyunca istek parça kabul etmeyecek

İzmir'de İzmir Müzisyenler ve Sahne Emekçileri Derneği üyeleri, Ankara'da istek şarkıyı bilmediği için cinayete kurban giden müzisyen Onur Şener'i anmak için bir araya geldi. Protestoda açıklama yapan müzisyenler, sahne aldıkları mekanlarda bir hafta boyunca istek parça kabul etmeyeceklerini söyledi.

Ankara'da Ümitköy semtindeki bir kafede müzik yapan ve 3 kişinin kendisinden istediği şarkıyı bilmediğini söyleyen Onur Şener, mekanın kapanmasının ardından dışarıda kendisini bekleyen aynı kişiler tarafından darp edilerek öldürüldü. Onur Şener iki gün önce düzenlenen törenle toprağa verilirken, gözaltındaki 5 kişiden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, iki kadın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan İlker K., Ali G. ile Semih S.'nin kamu görevlisi olduğu öğrenildi.

İzmir'de de müzisyenler, Buca Forbes'te bir araya gelerek Şener'in öldürülmesini protesto etti. Temsili bir müzisyenin elinde gitarı ile beyaz kefene sarılarak yere uzandığı basın açıklaması sırasında, İzmirliler duygu dolu anlar yaşadı. Ellerinde, "Notalar utandı insan utanmadı, Bir şarkı bir cana bedel olmasın, Eğlence magandalarına son" dövizleri taşıyan müzisyenler, "Sanatçıya uzanan eller kırılsın" sloganı atıp, olayı protesto etti.

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