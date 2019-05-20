İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmir'de ölüme davetiye çıkaran yolculuk

İzmir'de ölüme davetiye çıkaran yolculuk
İzmir'de ölüme davetiye çıkaran yolculuk

İzmir’in Konak ilçesinde haddinden fazla yüklenen kamyonetin kasasında yolculuk yapan iki çocuğun görüntüleri yürekleri ağza getirdi.

İzmir’de ölüme davetiye çıkaran yolculuk - Tıkla İzle

İnönü Caddesi'nde çekilen görüntüler bu kadarına da 'pes' dedirtti. İnönü Caddesi'nden Konak istikametinde seyreden bir kamyonette yolculuk yapan iki çocuk yürekleri ağza getirdi. Kasasında haddinden fazla yükseklikte karton yüklenen kamyonetin kasasındaki iki çocuğun tehlikeli yolculuğu diğer sürücülerin dikkatini çekti. 35 MA 2711 plakalı karton yüklü kamyonette kartonların üzerine oturan çocukların tehlikeli yolculukları kameralara anbean yansıdı. Çocukların hiçbir güvenlik önlemi almadan yaptığı yolculuk, kamyonetin gözden kaybolmasıyla devam etti.  

Tolga Tahçı

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

İzmir Köfte Tarifi

İzmir Köfte Tarifi haberimizde... Detay

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.