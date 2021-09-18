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İzmir'de orman ürünleri depo ve atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

İzmir'de orman ürünleri depo ve atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
İzmir'de orman ürünleri depo ve atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

İzmir’in Buca ilçesinde içerisinde orman ürünlerinin bulunduğu depo ve atölyesinde çıkan yangın, 20 itfaiye aracı, 5 su tankeri ve çok sayıda personelin müdahalesi ile yaklaşık 3 saat içerisinde söndürüldü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

İzmir’de orman ürünleri depo ve atölyesinde çıkan yangın söndürüldü - Tıkla İzle

Yangın, akşam saatlerinde Göksu Mahallesi 687/10 Sokak'taki içerisinde orman ürünlerinin bulunduğu iş yerinde meydana geldi. 3 katlı iş yerinin son katından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiyeye bildirdi.

 İhbar üzerine gelen polis ekiplerince güvenlik önlemleri alınırken, içerisinde tiner ve sentetik malzemelerin bulunduğu 3'üncü kattaki alevlere 20 itfaiye, 5 su tankeri ve çok sayıda personel ile müdahale edildi. Zaman zaman harlamaların da olduğu yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saat süren müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, iş yerinin alt katının depo, 3'üncü katın ise mobilya üretim atölyesi olarak kullanıldığı belirtilirken, büyük çapta maddi zararın olduğu yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
 

Mustafa İç

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