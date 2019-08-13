İzmir'de orman yangını

Bayındır'ın kırsal bölgesinde bir zeytinlikte henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçrayan alevler, bölgeyi etkisi altına aldı. İhbarla birlikte harekete geçen İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, 5 helikopter, 21 arazöz, 5 dozer ve 150'den fazla personelle yangına müdahale ediyor. Yanan alanın büyük miktarında zeytin ağaçlarının olması nedeniyle yoğun ve siyah bir duman tabakası oluştuğu ifade edilirken, yangının henüz kontrol altına alınamadığı belirtildi.

Yakup Fatih Şaşmaz