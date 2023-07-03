İzmir'de ormana sıçrayan yangın kontrol altında

Edinilen bilgiye göre yangın, Kiraz ilçesi Yağlar Mahallesi'nde çıktı. Ekin tarlasında başlayan yangın, daha sonrada otluk ve bozuk ormana sıçradı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler; 4 helikopter, 2 uçak, 14 arazöz, 4 su ikmal ve 3 iş makinesi ile yangına müdahaleye başladı.

Alevler, ekiplerin başarılı çalışmaları sonucu kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.

Ali İhsan Çiftçi

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