İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangına 6 uçakla müdahale

İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangına 6 uçakla müdahale
İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangına 6 uçakla müdahale

İzmir'in Menemen ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere karadan ve birlikte 6 uçak ve 4 helikopter ile havadan müdahale edildiği bildirildi.

İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangına 6 uçakla müdahale - Tıkla İzle

Yangın, saat 17.00 sıralarında Yahşelli Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, 5 dakika sonra müdahaleye başladı. Ekipler 6 uçak ve 4 helikopter ile havadan, 25 arazöz 6 su ikmal ve 7 dozer ile karadan alevlere müdahale ediyor. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Ali İhsan Çiftçi

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.