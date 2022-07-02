İzmir'de orta refüjde yangın çıktı, 4 araç birbirine girdi

Edinilen bilgiye göre, yangın, Aliağa ilçesi İzmir-Çanakkale karayolunun Foça kavşağı yakınlarında meydana geldi. Orta refüjdeki alanda biranda yangın başladı. Yangın, rüzgarında etkisiyle büyünce dumanlar bölgeyi kapladı. Yangın, yoldan geçen sürücülere de zor anlar yaşatırken, duman nedeniyle görüş mesafesi düştü ve 4 araç birbirine girdi. Meydana gelen kazada yaralanan olmaması herkese rahat bir nefes aldırdı. Bölgeye gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de, yangına müdahale ederek söndürdü.

Ayhan Ederoğlu - İsmail Hakkı Ergün