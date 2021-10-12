İzmir'de otelcilere Kişisel Verilerin Korunması Kanunu eğitimi

İzmir Otel Pansiyon ve İşçileri Odası'nda, otel sektörü çalışanlarına yönelik Avukat Ali Onar tarafından “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” gereği dikkat edilecek hususlara dair eğitim toplantısı gerçekleştirildi. İzmir Otel Pansiyon ve İşçileri Odası Başkanı Mehmet Gönen, odada gerçekleştirilen toplantıda, son dönemde teknolojinin hızlı gelişimine bağlı kişisel verilerin korunmasının ön plana çıktığını belirtti. Kişisel verinin, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade ettiğini belirten Gönen, "Konaklama hizmeti alan müşterilerin otele verdiği isim, soy isim, telefon numarası, e-posta, adres gibi bilgilerin tamamı kanun kapsamında kişisel veri olarak değerlendirilmekte ve korunmaktadır. Buna ek olarak müşterilerin yemek seçimleri, otelin sunduğu havuz gibi hizmetlerden yararlanabilmek için kaydedilen sağlık bilgileri de kişisel veri kapsamındadır" dedi. Eğitimde Avukat Ali Onar da katılımcılara detaylı bilgiler vererek, merak edilen soruları yanıtladı.

Ali İhsan Çiftçi