İzmir'de otelde yangın: 3 kişi dumandan etkilendi

Edinilen bilgiye göre, yangın, saat saat 13.00 sıralarında Akıncı Mahallesi, Basmane Oteller Sokağı'nda bulunan 3 katlı bir otelde meydana geldi. Henğüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sebebiyle bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otelde konaklayan müşteriler kendi imkanlarıyla otelden çıkarken, üst katlarda bulunan 3 kişinin mahsur kaldıkları öğrenildi. Mahsur kalan müşteriler, itfaiye ekipleri tarafından yangın merdiveniyle tahliye edildi.

Dumandan etkilenen ancak sağlık durumları iyi olduğu belirlenen 3 kişi, sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

Yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Ali İhsan Çiftçi

