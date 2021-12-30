İzmir'de otomobil tırın dorsesine çarptı: 1 ölü

Kaza, gece saatlerinde Kuzey Ege Otoyolu Yenifoça yol ayrımına yakın bir noktada meydana geldi. İddiaya göre, Fatih Aras (32) idaresindeki 35 AOY 761 plakalı Opel marka otomobil İzmir istikametine seyir halindeyken, aynı yöne gitmekte olan D.G., yönetimindeki 35 HD 1621 plakalı tırın 35 ARZ 608 plakalı dorsesine çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese jandarma, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Fatih Aras'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Öte yandan, kaza nedeniyle araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken, savcının incelemelerinin ardından cenaze İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

İsmail Hakkı Ergün

