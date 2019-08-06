İzmir'de otomobil yayaya çarptı: 1 ağır yaralı

Kaza, saat 04.00 sıralarında ilçeye bağlı Yeşildere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 35 HJ 928 plakalı otomobil, iddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan ve yine kimlik tespiti yapılamayan bir kişiye çaptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen şahıs ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralının ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. Yapılan müdahalenin ardından şahıs, ambulans ile İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Mustafa İç

